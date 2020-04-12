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Тренер итальянского клуба подработал "пасхальным кроликом", подарив шоколадные яйца игрокам команды

12 апреля, 19:54

Максим Перепелица

Клаудио Раньери решил порадовать своих футболистов в честь праздника

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери поздравил игроков команды с католической Пасхой. 68-летний специалист заказал в кондитерской шоколадные яйца для всех игроков и персонала клуба. Раньери лично связался с местной пекарней и заказал шоколадные пасхальные яйца для каждого из игроков своей команды, сообщает Il Secolo XIX. Также специалист позаботился о том, чтобы дополнительные подарки получили и дети футболистов.

Отмечается, что Клаудио Раньери – единственный тренер в Серии А, поздравивший команду таким образом.

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Отметим, что "Сампдория" – наиболее подверженный вирусу клуб Серии А, на втором месте находится "Фиорентина" с тремя случаями заражения.

Также мы рассказывали, что знаменитый футболист "Барселоны" и "Ювентуса" на католическую Пасху снял смешной ролик. Дани Алвес решил повеселить публику и "снести" яйцо.

Смотрите обзор матча чемпионата Италии, в котором сыграли "Сампдория" и "Фиорентина":

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чемпионат Италии Сампдория Клаудио Раньери

Источник: Сегодня|Спорт

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