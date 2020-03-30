Тренер из России козырял перед игроками "Динамо" золотыми часами: откровения звезды клуба

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о работе под руководством Валерия Газзаева, отметив, что тренировки российского экс-наставника киевлян были самыми бессмысленными в его карьере игрока.

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"Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко, а самые бессмысленные – у Газзаева, – говорит 35-летний Александр Алиев. – Я их не понял вообще. Многие, наверное, тоже не понимали, но приходилось. Да, другие молчали, а я никогда не молчу. Еще у Газзаева была фенечка – когда наши ворота атаковали, он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали его. Это я уже шучу. Еще у Газзаева была любимая тема, когда он приходил в золотых часах, телефон сразу доставал, чтобы себя показать. Все это потом снимал и давал установку. А когда уже нужно выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: "Ну что, ребята, я желаю вам удачи. Сегодня у нас премия такая-то. Удачи"