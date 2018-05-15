Тренер клуба из Житомирской области покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 20:05

Точную причину смерти мужчины устанавливают эксперты

Фото AFP
Фото AFP

В городе Бердичев Житомирской области нашли повешенным тренера футбольного клуба "Фортуна" Сергея Корнийчука. Как рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сообщение о смерти человека поступило в полицию вчера около 9 часов утра.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, установили, что самоубийство у себя дома совершил местный житель, 1975 года рождения. Погибшим оказался известный спортсмен и тренер андрушевского футбольного клуба "Фортуна".

Сейчас точную причину смерти мужчины устанавливают эксперты, поскольку тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно предварительным данным, следов насилия на теле мужчины не нашли. Футболисты футбольного клуба на своей странице в Facebook выразили соболезнования в связи со смертью тренера.

"Черный день в истории ФК "Фортуна". Ушел из жизни наш тренер Сергей Корнийчук, человек, который жил футболом и все делал для нашей команды. Весь коллектив команды и болельщики выражают свои соболезнования семье. Ты будешь всегда в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во время гонки "Джиро д’Италия" погиб мотоциклист, попавший под колеса автомобиля. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов.

Также стало известно, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, но обнаружить погибшего удалось только на следующий день.
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Источник:

УНИАН

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