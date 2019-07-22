Тренер "Колоса": "Мы ошибались через раз, а "Шахтер" – через 10. Это класс"

Руслан Костышин поделился впечатлениями о поединке с чемпионом Украины

Руслан Костышин. Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Дебютант Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки перед стартом в высшем дивизионе чемпионата страны прошел боевое крещение матчами с грандами. "Колос" сыграл "товарняки" с чемпионом и вице-чемпионом. "Шахтеру" новички УПЛ проиграли, а вот у "Динамо" выиграли.

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"Много раз играл против "Шахтера", будучи игроком. Забивал им и в чемпионате, и в финале Кубка (в 2001-м в составе киевского ЦСКА. - Авт.). Но теперь, когда первый раз попробовал себя против них как тренер, о тех временах даже не вспоминал. Сейчас другие ощущения и другие эмоции, - рассказал "Сегодня" после спарринга с "горняками" (0:2) наставник "Колоса" Руслан Костышин. - Игра с "Шахтером" указала нам на наши ошибки и то, над чем надо работать".



- А времени хватит, чтобы провести работу над ошибками?

- Ошибки можно исправлять и по ходу чемпионата. Каждый день мы тренируемся, и каждый день должны работать над исправлением ошибок.



- За два до игры с "Шахтером" вы обыграли в спарринге команду УПЛ - "Карпаты" (1:0). Но с "горняками" вам пришлось гораздо сложнее.

- Ну, во-первых, сама подготовка к сезону у многих команд различается. "Карпаты" в игре с нами, на мой взгляд, выглядели уставшими и были недостаточно мобильными. А "Шахтер", в принципе, уже полностью готов к чемпионату. Его игроки действовали очень свежо и подвижно. Разница была сразу заметна. И, конечно, качество игроков. Оно намного отличается. Ну и еще момент: мы играли не основным, а скорее смешанным составом. Тем не менее большую часть матча, минут 75, мы хорошо выглядели. В плане психологии у меня к ребятам претензий вообще нет - никакого мандража перед соперником. И тактически играли нормально. У наших ворот моментов почти не было. Ошибаться начали уже после второго гола, когда у нас пошли замены. У ребят, которые вышли на замену, накануне была насыщенная и тяжелая тренировка. И они не вошли в игру, потому что были уставшими. И у нас вообще все расклеилось. К тому же "Шахтер" нас очень много заставил бегать без мяча. Они почти не ошибались в простых ситуациях, где ошибались мы. Это говорит о классе футболистов. Если мы ошибаемся через раз - через два, то игроки "Шахтера" - через десять раз. В итоге к концу игры мы так набегались без мяча, что еле двигались.

Напомним, в плей-офф за выход в Премьер-лигу "Колос" по сумме двух матчей прошел "Черноморец":

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