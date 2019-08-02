Тренер "Колоса" получил признание от Украинской Премьер-лиги

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признан лучшим тренером первого тура Украинской Премьер-лиги. Наставник команды из Коваливки получил от экспертов среднюю оценку 4,6 по пятибальной шкале.
Колос одержал дебютную для себя победу в Премьер-лиге, обыграв "Мариуполь" со счетом 2:1. Первый гол за команду Костышина в элите украинского футбола забил арендованный у "Динамо" полузащитник Евгений Смирный. К слову, Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, получившим желтую карточку.
В следующем поединке чемпионата Украины "Колос" сыграет на выезде против "Олимпика". Матч состоится четвертого августа.
Обзор первого тайма матча "Колос" – "Мариуполь"
Обзор второго тайма матча "Колос" – "Мариуполь"
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