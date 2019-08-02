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Тренер "Колоса" получил признание от Украинской Премьер-лиги

Сегодня, 16:20

Руслан Костышин признан лучшим на старте чемпионата

Руслан Костышин

Руслан Костышин / Фото: официальный сайт УПЛ

Тренер "Колоса" получил признание от Украинской Премьер-лиги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD Футбол Руслан Костышин признан лучшим на старте чемпионата

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признан лучшим тренером первого тура Украинской Премьер-лиги. Наставник команды из Коваливки получил от экспертов среднюю оценку 4,6 по пятибальной шкале.

Колос одержал дебютную для себя победу в Премьер-лиге, обыграв "Мариуполь" со счетом 2:1. Первый гол за команду Костышина в элите украинского футбола забил арендованный у "Динамо" полузащитник Евгений Смирный. К слову, Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, получившим желтую карточку.

В следующем поединке чемпионата Украины "Колос" сыграет на выезде против "Олимпика". Матч состоится четвертого августа.

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Обзор первого тайма матча "Колос" – "Мариуполь"

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Кстати, один из лучших защитников в истории Украины стал игроком "Карпат". Победитель Кубка УЕФА после вояжа в Турцию вернулся доигрывать на родину

Гранды против львов: анонс центральных матчей второго тура Премьер-лиги. "Шахтер" впервые сыграет без черных полос, а "Динамо" продолжит львовские гастроли.

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чемпионат Украины Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источник: официальный сайт УПЛ

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