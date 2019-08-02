Руслан Костышин / Фото: официальный сайт УПЛ

Тренер "Колоса" получил признание от Украинской Премьер-лиги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD 2019-08-02T16:20:00+03:00 Футбол Руслан Костышин признан лучшим на старте чемпионата

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признан лучшим тренером первого тура Украинской Премьер-лиги. Наставник команды из Коваливки получил от экспертов среднюю оценку 4,6 по пятибальной шкале.

Колос одержал дебютную для себя победу в Премьер-лиге, обыграв "Мариуполь" со счетом 2:1. Первый гол за команду Костышина в элите украинского футбола забил арендованный у "Динамо" полузащитник Евгений Смирный. К слову, Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, получившим желтую карточку.

В следующем поединке чемпионата Украины "Колос" сыграет на выезде против "Олимпика". Матч состоится четвертого августа.

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