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Тренер, который "маринует" Лунина, отказался отдавать его в "Реал"

10 января, 09:47

Украинскому голкиперу "грозит" еще полгода на скамейке запасных "Вальядолида"

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес заблокировал преждевременное возвращение арендованного украинского голкипера Андрея Лунина в мадридский "Реал". Как сообщает испанское издание AS, Серхио Гонсалес обратился к руководству своего клуба с просьбой оставить вратаря до конца сезона. Ранее мы писали, что "Реал" задействовал юристов, чтобы вернуть Лунина любой ценой.

Смотрите сейвы Лунина на тренировке

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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Сообщается, что "Вальядолид" уже уведомил "Реал", что не рассматривает предложение о заблаговременном возвращении Лунина из аренды. Отметим, что в интервью испанским СМИ в начале этого года Гонсалеса спросили о судьбе украинского голкипера, и он ответил: "Мы в восторге от работы Лунина. Он готов на случай, если Масип (основной голкипер "Вальядолида") снизит требования к себе".

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Напомним, что Лунин арендован у "Реала" до конца сезона. Однако за полгода пребывания в "Вальядолиде" сыграл всего один официальный матч. В то же время в услугах лучшего вратаря молодежного ЧМ-2019, как основного голкипера, заинтересован целый ряд клубов из Сегунды. Не исключено, что Лунин продолжит карьеру в "Овьедо".

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)


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Реал Мадрид Вальядолид Андрей Лунин

Источник: ua-football

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