Тренер "Лацио" перед матчем в Киеве рассказал о том, что думает о "Динамо"

Главный тренер итальянского "Лацио" Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против киевского "Динамо". Первый поединок в Риме завершился вничью: видеообзор матча "Лацио" – "Динамо" – 2:2.

- Вы осознаете важность завтрашней игры? Поражение может стать серьезным ударом для команды…

- Мы все понимаем эту ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до этой стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы – очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче.

- Вы стремитесь в Лигу чемпионов, но на днях Арсен Венгер, наставник "Арсенала", называл лучшие клубы в Лиге Европы в этом сезоне и "Лацио" в этом списке не было…

- Это 43-й матч в этом сезоне и пока все складывается успешно. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди… это не важно. Мы со всей серьезностью готовимся к матчу и постараемся выложиться на все 100 процентов.

- Луис Альберто накануне стал отцом. Можно ли рассчитывать на его участие в матче?

- Завтрашний матч покажет, какой состав лучше. Луис Альберто претендует на одно место с Мурджей в центре поля, а Фелипе Андерсон точно будет играть в атаке.

- Что скажете о "Динамо"?

- "Динамо" – сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с "Миланом" и "Ювентусом", а не как в прошлой игре.

- С 46 по 60 минуту вы пропустили в этом сезоне 13 голов. С чем это связано?

- В пошлом сезоне в 19 матчах мы пропустили только 2 гола на своем поле в первом тайме, но потом этот отрезок увеличился. Я бы не сказал, что это критично. Мы, как и все команды, стараемся забивать и забивать чуть больше, чем соперник.

- 18 лет назад именно в этот день вы забили 4 гола "Марселю". Кто может сделать то же самое для "Лацио"?

- Я помню тот матч, это были очень важные голы. У нас в команде есть Луис Альберто, который тоже умеет забивать важные мячи.

Онлайн матча "Динамо" – "Лацио" – на segodnya.ua с 20:00 в четверг, 15 марта.