Тренер "Леганеса" о Лунине: "Принимаем решения выгодные нам, а не "Реалу"

Накануне сегодняшнего матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу "Жирона" – "Леганес", главный тренер гостей Маурисио Пельегрино снова был вынужден говорить об украинском вратаре своей команды Андрее Лунине.

На днях AS сообщила, что мадридский "Реал" может разорвать арендное соглашение с "Леганесом" по украинскому вратарю. Столичный гранд не устраивает минимальное игровое время футболиста.

"Я понимаю, что "Реал" обеспокоен отсутствием игровой практики у Лунина, – цитирует специалиста AS. – Но мы поступаем так, как выгодно нашей команде. Когда мы арендуем футболиста, мы идем на определенный риск. Адаптация, форма игрока, языковой барьер…

Полагаю, что в нашей команде Лунин прогрессирует. Можно сказать, что здесь он привыкает к реалиям испанской лиги. Я понимаю позицию "Реала", но мы всегда будем принимать решения, которые выгодны для "Леганеса".

После своей аренды в "Леганес", Андрей Лунин провел в составе клуба всего один матч, в Кубка Испании против "Райо Вальекано".

Напомним, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" этим летом. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в сумму около 14 млн евро, включая бонусы. Однако пробиться в основной состав мадридского клуба украинцу не удалось, поскольку "Реал" также купил Тибо Куртуа. До конца сезона Лунин был отдан в аренду "Леганесу".