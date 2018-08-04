Тренер "Лидса" показал футболистам с каким трудом фаны зарабатывают на билеты

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса решил преподать урок своим футболистам. Бьелса собрал игроков вместе и спросил, сколько часов, по их мнению, должен трудиться обычный болельщик, чтобы заработать денег на билет на игру. Футболисты пришли к выводу, что в среднем это три часа.

После этого Бьелса заставил всю команду убирать мусор на клубной базе в течение ровно трех часов. Цель этой акции – дать понять игрокам, каким трудом фанатам достаются билеты на матчи.

"Лидс" – трехкратный чемпион Англии, сейчас выступает во втором по силе дивизионе страны. Марсело Бьелса привел сборную Аргентины к победе на Олимпиаде 2004 года.

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