Тренер "Ливерпуля" – после влета 0:5 от "Астон Виллы": "Мы были великолепны"

Ассистент Юргена Клоппа говорит, что они играли фантастически: "Но нам немного не повезло"

Нил Критчли и 16-летний Харви Эллиотт / Фото: Reuters

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Тренер "Ливерпуля" Нил Критчли прокомментировал поражение мерсисайдцев в выездном матче 1/4 финала Кубка английской лиги с "Астон Виллой" (0:5). Напомним, эту игру "Ливерпуль" провел самым юным составом в своей истории, так как основа Юргена Клоппа готовится в Катаре к полуфиналу клубного чемпионата мира с мексиканским "Монтерреем".

"Я считаю, что мы были великолепны, – заявил после разгрома 0:5 и вылета из Кубка аннглийской лиги ассистент главного тренера "Ливерпуля" Нил Критчли. – Мы играли фантастически с самого начала, у нас было несколько моментов после стартового свистка. Нам не повезло с двумя первыми пропущенными мячами. Но это был невероятный вечер, и никто не хотел его окончания"

"Поддержка, которую мы получили, была невероятной, – добавил Нил Критчли. – Поведение игроков "Астон Виллы" было первоклассным. Дин Смит и Джон Терри пришли в нашу раздевалку после игры и пожелали нам всего наилучшего. Мы с игроками запомним это на всю оставшуюся жизнь. Некоторые из них наших футболистов продемонстрировали, что у них есть потенциал играть за „Ливерпуль" в Премьер-лиге. Они будут знать, что это лишь часть их путешествия в основной состав. Я испытал невероятное чувство огромной гордости"

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Как мы писали ранее, средний возраст игроков "Ливерпуля" в матче с "Астон Виллой" составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Это был самый молодой состав мерсисайдцев за 127 лет существования клуба.

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