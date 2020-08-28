Тренер "Ливерпуля" считает, что Месси не нужен чемпионату Англии

Тема возможного перехода звездного аргентинского форварда Лионеля Месси из "Барселоны" в один из европейских грандов является одной из "горячих" в футболе. Сегодня стало известно, что Неймар попросил шейхов купить Месси в "ПСЖ".

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Своим мнением решил поделиться и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Правда, немецкий специалист сразу же открестился от возможного приобретения Лео, но с неуверенностью высказался о его шансах засверкать в английском футболе:

"Кто бы не хотел у себя видеть Месси! Тем не менее, у нас ноль шансов. Эти цифры точно не для нас, хотя он, если быть откровенным, крут. Понятное дело, он бы мог помочь "Манчестер Сити". Тогда с ними стало бы тяжелее бороться. Для Премьер-лиги было бы отлично, однако я не считаю, что лига нуждается в таком усилении. Лионель никогда не выступал в других чемпионатах, футбол здесь отличается. Мне бы хотелось на это посмотреть, но вряд ли получится".

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Смотрите, как недавно Месси забивал в Лиге чемпионов в ворота "Наполи":

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