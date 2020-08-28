Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тренер "Ливерпуля" считает, что Месси не нужен чемпионату Англии

28 августа, 17:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юрген Клопп не верит, что Лионель заиграет в Премьер-лиге

Тема возможного перехода звездного аргентинского форварда Лионеля Месси из "Барселоны" в один из европейских грандов является одной из "горячих" в футболе. Сегодня стало известно, что Неймар попросил шейхов купить Месси в "ПСЖ".

Реклама

Своим мнением решил поделиться и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Правда, немецкий специалист сразу же открестился от возможного приобретения Лео, но с неуверенностью высказался о его шансах засверкать в английском футболе:

"Кто бы не хотел у себя видеть Месси! Тем не менее, у нас ноль шансов. Эти цифры точно не для нас, хотя он, если быть откровенным, крут. Понятное дело, он бы мог помочь "Манчестер Сити". Тогда с ними стало бы тяжелее бороться. Для Премьер-лиги было бы отлично, однако я не считаю, что лига нуждается в таком усилении. Лионель никогда не выступал в других чемпионатах, футбол здесь отличается. Мне бы хотелось на это посмотреть, но вряд ли получится".

Читайте также: известны детали возможного перехода Месси в "Манчестер Сити" – на кону 560 млн евро.

Смотрите, как недавно Месси забивал в Лиге чемпионов в ворота "Наполи":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Барселона чемпионат Англии Ливерпуль Лионель Месси Юрген Клопп
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять