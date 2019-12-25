Тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги 2019 года, в котором возглавляемая им команда выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. А на днях "Ливерпуль" стал еще и лучшим на планете Земля, одолев в финале клубного чемпионата мира бразильский "Фламенго".

Клопп со своими лидерами / Фото: AFP

"Естественно, пришло время вкратце поразмыслить о невероятном годе для игроков, клуба и, конечно, болельщиков "Ливерпуля". Думаю, вы уже достаточно хорошо меня знаете, я не из тех, кто любит оглядываться назад. Но как я могу игнорировать то, что мы все пережили в этом году? У меня есть только одно слово: "Вау" – заявил немецкий наставник мерсисайдцев. – Я так горжусь многими вещами. Пока я живу, никогда не забуду ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли домой трофей Лиги чемпионов"

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"Помню, как однажды сказал, что город "взорвется", когда мы выиграем трофей, но, думаю, я даже немного недооценил ситуацию. Эти сцены ... Я даже не могу думать о них сейчас без мурашек", – добавил Юрген Клопп

Напомним, после выигрыша "Ливерпулем" клубного ЧМ разразился скандал. "Золотой мяч" лучшего игрока турнира присудили Салаху, хотя приз, по мнению болельщиков, заслужил другой игрок мерсисайдцев – автор победных мячей в полуфинале и финале бразилец Фирмино.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА

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