Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: Дорога из Киева будет не из приятных

"Реал" в субботу в Киеве выиграл финал Лиги чемпионов матч со счетом 3:1 благодаря голам Карима Бензема и Гарета Бейла, сделавшего дубль. В составе "Ливерпуль" гол забил Садио Мане, который также имел возможность сделать дубль, но второй его удар приняла на себя штанга. Главный тренер английского клуба Юрген Клопп после поражения признался, что его команда испытывает ужасные чувства.

"Все было хорошо до сегодняшнего вечера. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста. Бейл сыграл ключевую роль – он забил невероятный гол ударом через себя. Мы старались, делали, что могли, но матч не лучшим образом сложился для нас", – сказал Клопп.

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус совершил в матче две грубые ошибки, которые привели к первому и третьему голам.

"Не знаю, что произошло. Мне просто очень обидно за партнеров, обидно проигрывать в финале. Ребята пытались взбодрить меня в раздевалке, но мне сейчас очень обидно", – заявил Кариус.