Тренер "Лугано": "Будем играть в свою игру и пытаться противостоять "Динамо"

Маурицио Якобаччи / Фото: Reuters

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Накануне решающего матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и швейцарским "Лугано" на НСК "Олимпийский" прошла пресс-конференция наставника гостей Маурицио Якобаччи. Напомним, что киевлян устроит только победа с разницей в два мяча, швейцарцы уже потеряли все шансы на выход из группы. Ранее Михайличенко оценил шансы "Динамо" перед "Лугано".

"Мы хотим довести кампанию в Лиге Европы до логичного завершения. Знаем, что сыграем с достаточно сильной командой, которой, к тому же, нужна только победа. Поэтому соперник будет прикладывать усилия, чтобы счет был в его пользу, и стараться как можно быстрее забить гол. В свою очередь, мы будем играть в свою игру и пытаться противостоять "Динамо". Мы готовимся и подходим к матчу со всей ответственностью. Считаем, что мы заслуживали лучшего результата в поединках с "Копенгагеном", "Мальме". Мы могли побеждать, но вышло не так. Непростой матч будет завтра. Сопернику нужно побеждать, и лучше с разницей в два гола. Но мы готовимся одинаково ко всем играм. Конечно, не каждый день мы играем на таком стадионе и с такими командами. Серьезных изменений по сравнению с нашими последними матчами не будет", – сказал Маурицио Якобаччи.

Пресс-конференция Алексея Михайличенко и Виктора Цыганкова:

Напомним, что сегодня свой матч года в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". "Горнякам" необходимо как минимум не проиграть, а лучше одержать победу над "Аталантой", чтобы гарантировать себе путевку в 1/8 финала, а не зависеть от результата параллельного матча между "МанСити" и загребским "Динамо". "Шахтер" – "Аталанта" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Напомним, что в первом круге "Динамо" и "Лугано" разошлись миром 0:0. Всего же швейцарский клуб на групповом этапе заработал только два балла, забив в пяти предыдущих матчах один мяч.

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