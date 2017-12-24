Тренер "Манчестер Сити" впечатлен игрой полузащитника "Шахтера"

По данным англйиских СМИ, бразилец Фред попал в сферу интересов Пепа Гвардиолы

Тренерский штаб "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобрести полузащитника "Шахтера" Фреда. По информации Daily Mail, 24-летний бразилец может переехать в Англию летом 2018 года. Отмечается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола остался впечатлен игрой футболиста в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, летом 2013 года "Манчестер Сити" выкупил у украинского клуба Фернандинью. Кроме того, за англичан выступает воспитанник донецкого клуба Александр Зинченко.

Фред в нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

Напомним, что "Шахтер" нанес "Манчестер Сити" единственное поражение в сезоне. "Горняки" смогли победить команду Гвардиолы в Харькове в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: видео голов матча "Шахтер" – "МанСити" 2:1.

Ранее также сообщалось об интересе к Фреду со стороны "Манчестер Юнайтед". Британские журналисты получили информацию, что "МЮ" рассматривает Фреда как замену Феллаини.

Напомним, что "Шахтер" на зимних сборах сыграет с "Динамо". Стали известны соперники "горняков" на первом сборе в Турции: болгарский "Лудогорец" и загребское "Динамо".