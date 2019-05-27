Тренер "МанСити" интересовался у Зинченко талантом "Динамо": Ему нужно срочно уезжать из Украины
В составе чемпиона Англии может появиться еще один украинец
Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказал своем мнение об игре киевского "Динамо" и рассказал об интересе его нынешнего клуба к одному из игроков "бело-синих". Ранее стало известно, какого украинца вместо Зинченко хочет купить "Наполи". Неаполитанцы положили глаз на украинского сборника, в активе которого в этом сезоне 16 голов и 16 асистов за "Генк".
"Не буду скрывать, что слежу за чемпионатом Украины, за киевским "Динамо". Все-таки это прямой конкурент "Шахтера". Могу отметить, молодежь "бело-синих". Радует, что это воспитанники клуба.
Открою небольшой секрет. Помощник Гвардиолы Микель Артета недавно спрашивал по поводу одного из игроков "Динамо", кстати, моего конкурента по позиции в сборной. Это было очень приятно. Очень интересовался. В итоге, сказал мне, что этому игроку нужно срочно уезжать из чемпионата Украины, чтобы вырасти в хорошего футболиста", – сказал Зинченко в эфире канала "Футбол-1".
Зинченко в клубе и сборной играет на разных позициях, поэтому точно определить, о ком говорит футболист тяжело. Под эти критерии больше всего подходят два игрока – левый защитник Виталий Миколенко и центральный полузащитник Николай Шапаренко. Однако вполне возможно, что тренер Сити интересовался и вингером Виктором Цыганковым.
В сезоне-2018/19 Зинченко провел за "Манчестер Сити" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Контракт 22-летнего хавбека действует до лета 2020 года.
Как сообщалось ранее, Александр Зинченко оригинально проверил на подлинность медаль за победу в Кубке Англии. Украинский футболист достал из коробочки свою награду и в прямом смысле слова попробовал ее на зуб. "Думаю, она настоящая", – объявил после этого на английском языке результат "дегустации" Зинченко.
Награждение чемпиона Англии:
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