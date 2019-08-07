Тренер "Мариуполя" – о старте в Лиге Европы: "Легко не будет ни нам, ни сопернику"

Александр Бабич и Рустам Худжамов / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Накануне завтрашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и "АЗ Алкмар" в Одессе состоялась пресс-конференция главного тренера азовцев Александра Бабича и капитана команды капитан Рустам Худжамов. Ранее мы опубликовали пресс-конференцию наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Александр Бабич: Завтра нас ждет сложный, но интересный матч. Мы рады играть в Лиге Европы. Нашего соперника представлять не надо. "АЗ Алкмар" – это представитель голландского футбола. Команда, которая играет в хороший скоростной футбол. Мы ожидаем, что будет интересный футбол. Это будет игра тактик. Думаю, завтра будут и моменты, и хорошие эмоции, которые порадуют зрителей. Легко не будет ни нам, ни сопернику.

Рустам Худжамов: Согласен, что легко не будет никому. Это еврокубки. Как сказал один тренер, которого до конца я цитировать не буду: "Это совсем другой турнир". Конечно, нам всем хочется себя проявить и узнать на, что мы способны на данном этапе.

- У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Какую ахиллесову пяту вы увидели у АЗ?

- Во-первых, они очень любят играть в атаке, владеть мячом. Но как и любая техничная команда, игроки АЗ не любят работать без мяча. Поэтому завтра мы постараемся как можно меньше давать сопернику спокойно играть с мячом. В то же время постараемся сами больше работать с мячом. Учитывая стратегию двух матчей, завтра мы должны сыграть, прежде всего, надежно в обороне. АЗ очень опасна при переходе из обороны в атаку. Но при правильных перестроениях мы можем их поймать.

- Известно, что не сыграет Фомин, под вопросом участие Яворского. Как вы замените этих игроков?

- Предыдущий матч против "Александрии" был для нас победным, но мы потеряли Руслана. Яворский работает с нами, пробует. Посмотрим... Для нас потеря одного игрока основного состава очень значима. Будет шанс у других ребят и мы верим, что они справятся. Прежде всего, в психологическом плане, так как давление будет колоссальным.

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- В то же время есть и усиление – (аренда Танковского из "Шахтера"). Стоит ли ожидать завтра Танковского на поле?

- Мы успели его заявить. Еще не могу сказать, готов Слава выйти на поле завтра или нет. Будем думать. Мы хорошо знаем его сильные качества и он обязательно добавит нам креатива в середине поля. Сегодня у нас тренировка — посмотрим на состояние Танковского. Да, он тренировался с "Шахтером", но проблема в том, что у него не было игровой практики.

- Вопрос к Худжамову. АЗ в трех играх этого сезона забило 7 мячей. Как остановить их атаку?

- На мой взгляд, надо сыграть очень компактно в обороне. Плюс внимательно и собранно. Я смотрел их игры. С той же "Фортуной". Их группа атаки очень опасная, мобильная и креативная. Тут такого четкого рецепта (нужно сделать так и так) я не могу сказать. Надо стараться, выкладываться на футбольном поле и не терять концентрацию. Это одни из факторов, которые помогут успешно справиться с задачей.

- Александр Александрович, АЗ потеряло своего капитана Тиля. Это на руку "Мариуполю"?

- Думаю, да. Тиль – это игрок, который вел игру команды в центре поля. Но, мы ранее потеряли Пихаленка, игрока такого же уровня, который вел нашу игру. Думаю, у АЗ есть квалифицированная замена. Мы разбираем, смотрим игру соперника. Думаю, завтра будут интересная тактическая игра двух тренерских штабов. И у нас, и у АЗ много молодежи, поэтому, думаю, азарта на поле будет предостаточно.

- Может размочите завтра ворота АЗ? Голландцы в этом сезоне еще не пропускали...

- Посмотрим... Может и размочим. Главное, чтобы дождь пошел.

- Между "Шахтером" и "Мариуполем" установились тесные отношения. Каждое межсезонье между командами идет миграция игроков. Будут ли в это трансферное "окно" такие переходы?

- Нам осталась одна "горячая" позиция. Это первый нападающий. Мы все знаем, что Андрей Борячук включен в заявку "Шахтера". На данный момент, я не вижу, кем мы можем усилиться из "Шахтера". У нас достаточно талантливой молодежи, но нам нужен баланс в команде. Мы сейчас работаем над тем, чтобы укрепить переднюю линию. Нам нужен нападающий, который уже сейчас может выходить и приносить пользу.

Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.

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