Тренер "Мариуполя": жребий нормальный и шансы расцениваю как 50 на 50

Александр Бабич высказался о жребии Лиги Европы

Александр Бабич. Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

В понедельник, 22 июля, в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. На этой стадии в борьбу за путевку в групповой этап вступает ФК "Мариуполь", занявший в прошлом сезоне четвертое место в Премьер-лиге. Соперником украинской команды будет победитель пары "АЗ Алкмаар" (Голландия) - "Хеккен" (Швеция). Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал итоги жеребьевки третьего раунда жеребьевки Лиги Европы.

- "Сегодня мы узнали только пару, с победителем которой мы сыграем. У нас есть время для того, чтобы собрать информацию по сопернику, посмотреть игры, проанализировать. Мы понимаем, что и АЗ Алкмаар и "Хеккен" – это команды хорошего уровня. Но по другому быть не могло — в нашей "корзине" все команды серьезные. Жребий нормальный и шансы расцениваю как 50 на 50".

- Первый матч мы проведем в Одессе 8-го августа. Ближе к этой дате получим больше информации. Постараемся хорошо подготовиться и попробуем удивить соперника. На мой взгляд, голладцы сильнее. Но это матчи плей-офф, 2 игры, поэтому все может быть и загадывать не будем. Год назад говорили, что "Юргорден" сильнее "Мариуполя", но мы прошли дальше. Поэтому, повторюсь, загадывать не стоит.

Также соперника по третьему раунду квалификации узнала луганская "Заря". Если во втором раунде отбора луганчане пройдут черногорскую "Будучность", то встретятся с победителем пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

Добавим, что киевское "Динамо" уже узнало соперника поединке Лиги чемпионов – им оказался бельгийский "Брюгге". Сначала киевлянам достался российский клуб, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново. Отметим, что в своей истории "Брюгге" довольно часто пересекался на европейской арене с украинскими клубами, вот только "Динамо" среди них не было: четыре раза жребий сводил бельгийцев с "Шахтером" и дважды с "Днепром"

Смотрите поединок "Заря" – "Мариуполь" в чемпионате Украины:

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