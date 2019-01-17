Тренер "Милана" дисквалифицирован за угрозы судье

Дженнаро Гаттузо не сможет руководить своей командой во время матча 20 тура чемпионата Италии против "Дженоа"

Дженнаро Гаттузо. Фото: AFP

Тренер "Милана" дисквалифицирован за угрозы судье https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0ea/87d/5c40ea87d4e24.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0ea/87d/5c40ea87d4e24.jpg 2019-01-17T22:49:00+02:00 Футбол Дженнаро Гаттузо не сможет руководить своей командой во время матча 20 тура чемпионата Италии против "Дженоа"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии. Причиной послужило поведение 41-летнего специалиста во время матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (0:1). Как сообщает Football Italia, что Гаттузо угрожал судье в концовке встречи, пытался опротестовать решения арбитра, а также оскорбил его перед церемонией награждения. Один матч пропустит полузащитник "Милана" Франк Кессье, получивший прямую красную карточку в этой встрече, а также защитник "россонери" Алессио Романьоли и хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич (за перебор желтых карточек). Гаттузо, Романьоли и Кессье пропустят матч 20-го тура серии А против "Дженоа", а Пьянич – игру с "Кьево".

Напомним, что ранее Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.

Ранее в декабре "Милан" пригрозил Гаттузо увольнением: тренеру дали три матча на исправление ситуации. Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы.

Также мы писали, что УЕФА оштрафовал "Милан" на 12 миллионов евро. Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

Таблица чемпионата Италии:

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Источники: СЭ , Football Italia Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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