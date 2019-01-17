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Тренер "Милана" дисквалифицирован за угрозы судье

Сегодня, 22:49

Дженнаро Гаттузо не сможет руководить своей командой во время матча 20 тура чемпионата Италии против "Дженоа"

Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо. Фото: AFP
Тренер "Милана" дисквалифицирован за угрозы судье https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0ea/87d/5c40ea87d4e24.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0ea/87d/5c40ea87d4e24.jpg Футбол Дженнаро Гаттузо не сможет руководить своей командой во время матча 20 тура чемпионата Италии против "Дженоа"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии. Причиной послужило поведение 41-летнего специалиста во время матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (0:1). Как сообщает Football Italia, что Гаттузо угрожал судье в концовке встречи, пытался опротестовать решения арбитра, а также оскорбил его перед церемонией награждения. Один матч пропустит полузащитник "Милана" Франк Кессье, получивший прямую красную карточку в этой встрече, а также защитник "россонери" Алессио Романьоли и хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич (за перебор желтых карточек). Гаттузо, Романьоли и Кессье пропустят матч 20-го тура серии А против "Дженоа", а Пьянич – игру с "Кьево".

Напомним, что ранее Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.

Ранее в декабре "Милан" пригрозил Гаттузо увольнением: тренеру дали три матча на исправление ситуации. Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы. 

Также мы писали, что УЕФА оштрафовал "Милан" на 12 миллионов евро. Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

Таблица чемпионата Италии:

тренер, Милан Италия, чемпионат Италии, Дженнаро Гаттузо

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Источники:

СЭ , Football Italia

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