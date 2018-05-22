Тренер "Наполи" отказал россиянам: Сарри не захотел тренировать "Зенит"

Маурицио Сарри мог получить больше денег, но отказался ехать в Россию

по данным итальянских СМИ, главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил отказом на предложение российского "Зенита" возглавить команду из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне в чемпионате Италии Сарри с "Наполи" до последнего претендовал на чемпионство, но итоге отстал от выигравшего Серию А "Ювентуса" на четыре очка.

По информации источника сайта Calcionapoli24.it, предложение Сарри от "Зенита" было финансово выгоднее, чем условия, которые ему предлагают в "Наполи", но специалист ответил отказом российскому клубу.

Ранее пост главного тренера "Зенита" покинул другой итальянский специалист Роберто Манчини. Было объявлено, что в число кандидатов на пост главного тренера "сине-бело-голубых" входит Сарри.

Напомним, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с предложением отменить Лигу чемпионов и заменить ее турниром для 20 самых сильных команд из разных европейских чемпионатов.

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