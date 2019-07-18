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Тренер "Наполи" затроллил футболиста, прикинувшись болельщиком

18 июля, 11:54

Карло Анчелотти классно разыграл Лоренсо Инсинье

Футболисты "Наполи" провели встречу с болельщиками неаполитанского клуба, на которой отвечали на их вопросы. Во время этой своеобразной пресс-конференции случился забавный эпизод, в ходе которого главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти решил подшутить над капитаном своей команды Инсинье.

Футболист вместе с Костасом Маноласом и Дрисом Мертенсом отвечали на вопросы болельщиков. После этого к Инсинье обратился выдавший себя за фаната Анчелотти со словами:

"Привет, я Карло из Реджо-Эмилии. Вопрос к Инсинье. Почему ты лучше играешь за сборную Италии, чем за клуб?".

Реакция футболиста, когда он узнал, что это был тренер просто бесценна:

В сезоне-2018/19 "Наполи" финишировал на втором месте чемпионате Италии, отстав от "Ювентуса" на 11 очков.

Кстати, Руслан Малиновский в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты". Стало известно, какая зарплата будет у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в клубе.

Также добавим, что Малиновский рассказал, какую роль сыграл Шева в его контракте с "Королевой провинциалов". Полузащитник сборной Украины дал первое интервью в качестве футболиста итальянской "Аталанты".

Смотрите обзор поединка "Наполи" в матче Лиги Европы: 

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Тег чемпионат Италии, Наполи, Карло Анчелотти

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Сегодня|Спорт

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