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Тренер победителей Лиги чемпионов жалуется на ранний старт сезона: "Кто-то должен думать об игроках"

Сегодня, 18:43

Немецкий тренер считает, что его игроки получили недостаточно отдыха из-за участия в международных матчах

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: AFP

Тренер победителей Лиги чемпионов жалуется на ранний старт сезона: "Кто-то должен думать об игроках" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BF Футбол Немецкий тренер считает, что его игроки получили недостаточно отдыха из-за участия в международных матчах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал календарь нового сезона чемпионата Англии. Сезон в Англии стартует завтра матчем за Суперкубок страны между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", которых в прошлом сезоне разделило всего одно очко на финише. А первый тур английской Премьер-лиги запланирован на 9 августа – "Ливерпуль" стартует матчем против "Норвича". Напомним, что Клопп претендует на звание лучшего тренера года.

"Я разговаривал с Карло Анчелотти (тренер "Наполи". – Прим.), в чемпионате Италии также 20 команд, но сезон начинается 24 августа. Калиду Кулибали играл с Мане на Кубке африканских наций. У него четыре недели отпуска, и он даже не собирается возвращаться.

Я не знаю, почему мы начинаем так рано. Премьер-лига – такой замечательный продукт. В этом нет смысла. Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю. Кто-то должен думать об игроках, но никто этим не занимается", – сказал Клопп.

Кстати, ранее другой тренер с чемпионата Англии, Хосеп Гваридола, выразил мнение, что футболистам нужно давать больше времени для отдыха: "Напряженный график может убить игроков".

"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Счет в матче ударом с пенальти открыл Мохаммед Салах, а во втором тайме отличился Дивок Ориги. "Ливерпуль" завоевал шестой трофей Лиги чемпионов в истории.

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Источник: Сегодня|Спорт

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