Тренер поиздевался над своей бывшей командой, станцевав победный танец без штанов

После такой выходки наставника дисквалифицировали на полгода

Тренер клуба "Мьембени" из чемпионата Занзибара (автономный округ на территории Танзании), Мэни Гамер дисквалифицирован на полгода за неприличное празднование. Его команда со счетом 1:0 переиграла "Джангомбе Бойз". Для Гамера игра была крайне принципиальной, так как "Бойз" – его бывшая команда.

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Поэтому после матча тренер едва не сошел с ума. Он танцевал, бегал, прыгал, показывал неприличные жесты перед болельщиками соперника, а в один момент Гамер снял штаны. В дело вмешался подбежавший стюард, который натянул их обратно.

"Они отказались от меня и назвали обезьяной. Сегодня обезьяна их раздела, и они ничего не могут с этим поделать. Я их муж и отец", – сказал Гамера после матча. В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Ранее мы писали, что болельщик увлекся празднованием победы своей команды и достал пенис прямо на трибуне. Над горе-фанатом подшутил даже автор победного мяча.

Болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

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