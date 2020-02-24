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Тренер поиздевался над своей бывшей командой, станцевав победный танец без штанов

24 февраля, 12:16

После такой выходки наставника дисквалифицировали на полгода

Тренер клуба "Мьембени" из чемпионата Занзибара (автономный округ на территории Танзании), Мэни Гамер дисквалифицирован на полгода за неприличное празднование. Его команда со счетом 1:0 переиграла "Джангомбе Бойз". Для Гамера игра была крайне принципиальной, так как "Бойз" – его бывшая команда.

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Поэтому после матча тренер едва не сошел с ума. Он танцевал, бегал, прыгал, показывал неприличные жесты перед болельщиками соперника, а в один момент Гамер снял штаны. В дело вмешался подбежавший стюард, который натянул их обратно.

"Они отказались от меня и назвали обезьяной. Сегодня обезьяна их раздела, и они ничего не могут с этим поделать. Я их муж и отец", – сказал Гамера после матча.

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Ранее мы писали, что болельщик увлекся празднованием победы своей команды и достал пенис прямо на трибуне. Над горе-фанатом подшутил даже автор победного мяча.

Болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

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Источник: Сегодня|Спорт

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