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Тренер "Порту" – об инфаркте Касильяса: "Мы продолжали тренироваться, не осознавая, что с ним случилось"

4 мая, 12:34

"Когда доктор сказал, что произошло, мы испытали страх", – заявил коуч испанского вратаря Сержиу Консейсау

Икер Касильяс
Икер Касильяс. Фото: Getty Images

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау рассказал, что не понимал степени серьезности состояния Икера Касильяса на тренировке, а потому команда еще некоторое время продолжала работать на занятии. Напомним, Касильяс был госпитализирован 1 мая с острым инфарктом миокарда. В больнице 37-летнему испанскому вратарю был установлен стент, который расширяет забившийся кровеносный сосуд и обеспечивает нормальное кровообращение.

"Признаюсь, я сначала не подумал, что это что-то серьезное. Мы тренировались, Икер выполнял определенные упражнения, и мы еще минут 15-20 продолжали работать. Но когда доктор сказал, что случилось 30 минут назад, мы испытали страх", — приводит слова Консейсау Daily Mail.

Ожидается, что Касильяса выпишут из больницы в ближайшее время. В течение следующих двух-трех месяцев он будет восстанавливаться после перенесенного на тренировке "драконов" инфаркта. По поводу продолжения спортивной карьеры вопрос остается открытым. Медицинский штаб примет решение относительно 37-летнего игрока позднее.

Хотя, напомним, ранее испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что Икер Касильяс будет вынужден завершить карьеру футболиста: "Невозможно играть в футбол с коронарным стентом, тем более – если речь о вратаре", – сказал кардиолог.

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Тег вратарь, Порту , Икер Касильяс, Сержиу Консейсау

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sport24.ru

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