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Тренер Португалии: "Я не сомневаюсь, что моя команда победит Украину"

Сегодня, 20:11

Фернанду Сантуш проанализировал игру нашей команды и рассказал по какой схеме будут играть португальцы

Фернанду Сантуш на предматчевой тренировке
Фернанду Сантуш на предматчевой тренировке. Фото: AFP
Тренер Португалии: "Я не сомневаюсь, что моя команда победит Украину" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3d3/c50/5c93d3c502531.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3d3/c50/5c93d3c502531.jpg Футбол Фернанду Сантуш проанализировал игру нашей команды и рассказал по какой схеме будут играть португальцы

Завтра сборная Украины стартует в отборочном турнире Евро-2020 выездным поединком против Португалии. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш перед игрой пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции.

"У нас есть игроки, которые сыграли почти 50 матчей за сезон, а некоторые из них за последние три недели сыграли по 8 поединков. Это несколько ограничивает нас в плане подготовки. В понедельник мы восстановились, тренировались во вторник, вчера мы тренировались час, а сегодня мы восстанавливались, потому что завтра игра. Конечно, мы уделили внимание техническим и тактическим аспектам, но больше времени уделяли восстановлению.

Сборная Украины – команда с игроками отличного качества. У них есть очень быстрые футболисты. Это команда, любящая владеть мячом, ей очень нравится вести игру. По этой причине они стараются не давать сопернику завладеть преимуществом. "Шахтер" является отличным поставщиком игроков в сборную. Многие из футболистов, которые здесь будут играть, выступают в донецком клубе под руководством Паулу Фонсеки, которого мы хорошо знаем.

Мы очень хорошо знаем способности сборной Украины и понимаем трудности, которые они могут нам доставить. Но Португалия готова к этому. Мы также очень хорошо понимаем, что должны сделать для получения нужного результата. Я не сомневаюсь, что моя команда победит.

Сборная Португалии не изменит свою тактику,после возвращения Роналду. Мы всегда играли 4-4-2 или 4-3-3. Криштиану всегда играл форварда, который постоянно смещается, то есть, его вряд ли можно считать классическим нападающим", – заявил Сантуш.

Напомним, что сборная Украины вчера прибыла в Лиссабон, где 22-го сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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Тег Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020, Фернандо Сантуш

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UA.Футбол

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