Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду

Брендан Роджерс заинтересован в предложении английского Лестера

Брендан Роджерс. Фото: AFP

Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/517/282/5c7517282e214.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/517/282/5c7517282e214.jpg 2019-02-26T12:38:42+02:00 Футбол Брендан Роджерс заинтересован в предложении английского Лестера

Шотландский "Селтик" выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что разрешил главному тренеру Брендану Роджерсу провести переговоры с "Лестером". Клуб английской Премьер-лиги, который на прошлой неделе уволил Клода Пюэля, хочет назначить на пост главного тренера 46-летнего Роджерса.

В этой связи "лисы" обратились в шотландский клуб, а сам Роджерс выразил заинтересованность в этой работе. Брендан Роджерс возглавляет "Селтик" c мая 2016 года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.

Североирландский специалист уже работал в АПЛ: в 2012–2015 годах он тренировал "Ливерпуль".

Напомним, недавно полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2 млн евро. Однако было решено, что нынешний сезон 21-летний футболист, которого сватали в киевское "Динамо", завершит в львовском клубе на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Швед и Миколенко дуэтом спели в сборной Украины песню "Ти признайся мені".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.