Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду
Брендан Роджерс заинтересован в предложении английского Лестера
Шотландский "Селтик" выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что разрешил главному тренеру Брендану Роджерсу провести переговоры с "Лестером". Клуб английской Премьер-лиги, который на прошлой неделе уволил Клода Пюэля, хочет назначить на пост главного тренера 46-летнего Роджерса.
В этой связи "лисы" обратились в шотландский клуб, а сам Роджерс выразил заинтересованность в этой работе. Брендан Роджерс возглавляет "Селтик" c мая 2016 года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.
Североирландский специалист уже работал в АПЛ: в 2012–2015 годах он тренировал "Ливерпуль".
Напомним, недавно полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2 млн евро. Однако было решено, что нынешний сезон 21-летний футболист, которого сватали в киевское "Динамо", завершит в львовском клубе на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Швед и Миколенко дуэтом спели в сборной Украины песню "Ти признайся мені".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"