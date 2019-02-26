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Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду

Сегодня, 12:38

Брендан Роджерс заинтересован в предложении английского Лестера

Брендан Роджерс
Брендан Роджерс. Фото: AFP
Тренер, пригласивший Марьяна Шведа в "Селтик", может покинуть команду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/517/282/5c7517282e214.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/517/282/5c7517282e214.jpg Футбол Брендан Роджерс заинтересован в предложении английского Лестера

Шотландский "Селтик" выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что разрешил главному тренеру Брендану Роджерсу провести переговоры с "Лестером". Клуб английской Премьер-лиги, который на прошлой неделе уволил Клода Пюэля, хочет назначить на пост главного тренера 46-летнего Роджерса.

В этой связи "лисы" обратились в шотландский клуб, а сам Роджерс выразил заинтересованность в этой работе. Брендан Роджерс возглавляет "Селтик" c мая 2016 года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.

Североирландский специалист уже работал в АПЛ: в 2012–2015 годах он тренировал "Ливерпуль".

Напомним, недавно полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2 млн евро. Однако было решено, что нынешний сезон 21-летний футболист, которого сватали в киевское "Динамо", завершит в львовском клубе на правах аренды. 

Ранее сообщалось, что Швед и Миколенко дуэтом спели в сборной Украины песню "Ти признайся мені".

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Тег футбол, чемпионат Англии, Селтик, Брендан Роджерс, Лестер

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sport24.ru

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