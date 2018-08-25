Тренер "ПСЖ" посадил Буффона на скамейку запасных

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель сдержал свое обещание и посадил в запас голкипера Джанлуиджи Буффона в двух ближайших матчах Лиги 1. В матче третьего тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Анже" со счетом 3:1, и в воротам стоял 25-летний французский голкипер Альфонс Ареола. Один из голов забил Неймар.

"Против "Анже" и "Нима" сыграет Ареола. После этого будет видно. Мы считаем, что для Альфонса важно получать игровое время. Последний раз он выходил на поле в мае, поэтому ему нужно играть. Важно, чтобы он адаптировался к команде. Джиджи провел три исключительных, потрясающих матча. Мне не нравится оставлять его в запасе. Но мне приходится принимать трудные решения", – сказал Тухель накануне.

В первом туре нового сезона Лиги 1 Буффон помог парижанам одержать "сухую" домашнюю победу над "Каном" (3:0), а во втором туре "ПСЖ" на выезде обыграл "Генгам" (3:1). Кроме того 40-летний итальянец сохранил свои ворота на замке в матче Суперкубка Франции против "Монако" – 4:0.

Напомним, что в субботу Криштиану Роналду снова не смог забить гол за "Ювентус" в матче чемпионата Италии.