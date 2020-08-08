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Тренер "ПСЖ" сломал ногу на тренировке

8 августа, 12:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий наставник отправится на решающие матчи Лиги чемпионов в гипсе

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель травмировался на тренировке своей команды. Как сообщает официальный сайт парижан, вчера вечером немецкий наставник получил растяжение лодыжки и сломал пятую плюсневую кость. В связи с этим Тухелю придется отправиться в Португалию на решающие матчи Лиги чемпионов с гипсом на ноге, но это не должно помешать ему руководить командой с бровки.

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12 августа "ПСЖ" проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский. Полуфиналист определится по итогу одного матча.

Ранее мы писали, что "ПСЖ" собрал все четыре трофея сезона во Франции, выиграв последний Кубок лиги в серии пенальти. "Лион" сопротивлялся до последнего, но не устоял в "футбольной лотерее".

Тем не менее, руководство не совсем довольно работой главного тренера команды. Как мы писали ранее, боссы "ПСЖ" уже нашли замену Томасу Тухелю.

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Смотрите, как "ПСЖ" завоевал Кубок Лиги:

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тренер футбол ПСЖ Томас Тухель

Источник: Сегодня|Спорт

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