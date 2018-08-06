Тренер "Реала" хвалит украинского вратаря Андрея Лунина

Сегодня, 10:32

После матча с "Ювентусом" Хулен Лопетеги заявил, что украинец отыграл "феноменально"

Андрей Лунин. Фото AFP
Андрей Лунин. Фото AFP

Андрей Лунин здорово показал себя во втором матче за мадридский "Реал" в Международном Кубке чемпионов. Украинский вратарь вышел против "Ювентуса" на 64-й минуте, заменив Кейлора Наваса, при 3:1, и не дал туринцам отыграться. Парировал выстрел Пьянича, помешал Кьеллини реализовать выход 1х1 и еще в парочке моментов сохранил победный для мадридцев счет.

"Останется ли Навас №1, если приедет Куртуа? – переспросил тренер "Реала" Хулен Лопетеги. – Сейчас у меня Кейлор и Лунин, отыгравший феноменально. Появляется другая ситуация, я вам скажу".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль. В своем следующем матче Международного кубка чемпионов "Реал" встретится с "Ромой" (8 августа).

Напомним, что тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".
чемпионат Испании, Реал Мадрид, Хулен Лопетеги, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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