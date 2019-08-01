Сейчас Андрей Лунин тренируется с "Реалом" / Фото: Instagram

Тренер "Реала" рассказал о будущем Андрея Лунина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD 2019-08-01T16:14:00+03:00 Футбол Зидан оценил перспективы украинского кипера в клубе

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

"Когда мы вернемся в Мадрид, то примем решение. Также важно знать, что думает сам игрок. Рад, что Лунин сыграл против "Фенербахче", потому что этого до сих пор не происходило в контрольных матчах. Лунин – наш будущий вратарь, и мы с ним примем правильное решение"

Напомним, что вчера Андрей Лунин отыграл за "Реал" один тайм в матче с "Фенербахче" за третье место на выставочном турнире. Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес". Ее украинец в полной мере не получил – весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь пять матчей за "Леганес".

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

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