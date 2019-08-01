Тренер "Реала" рассказал о будущем Андрея Лунина

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.
"Когда мы вернемся в Мадрид, то примем решение. Также важно знать, что думает сам игрок. Рад, что Лунин сыграл против "Фенербахче", потому что этого до сих пор не происходило в контрольных матчах. Лунин – наш будущий вратарь, и мы с ним примем правильное решение"
Напомним, что вчера Андрей Лунин отыграл за "Реал" один тайм в матче с "Фенербахче" за третье место на выставочном турнире. Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес". Ее украинец в полной мере не получил – весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь пять матчей за "Леганес".
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":
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