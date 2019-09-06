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Тренер "Реала" убедил чемпиона мира перейти в мадридский клуб

6 сентября, 17:03

Мбаппе переберется в Испанию

Килиан Мбаппе - лучший футболист Суперкубка Франции 2019

Килиан Мбаппе - лучший футболист Суперкубка Франции 2019 / Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе перейдет в "Реал". Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан убедил соотечественника сменить команду. Ранее "Реал" и "Пари Сен-Жермен" обменялись вратарями.

"Реал" пытался заполучить форварда минувшим летом, но сделать это не удалось. Согласно информации, президент "Реала" Флорентино Перес намерен предпринять серьезные усилия, чтобы нападающий сборной Франции оказался на "Сантьяго Бернабеу".

Контракт Килиана Мбаппе с французским "ПСЖ" действует до 2022 года. Он перешел в столичную команду летом 2017 года из "Монако". В нынешнем сезоне нападающий в четырех матчах за клуб забил два гола и отдал один результативный пас. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 200 миллионов евро.

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Стоит сказать, что после ничьей с "Вальядолидом" опять сгустились тучи над коучем "Реала" Зинедином Зиданом. Кстати, как стало известно накануне, Жозе Моуринью этим летом неспроста отклонил много предложений о работе. 

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Фото: ordvor.com

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом".

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чемпионат Испании Зинедин Зидан Килиан Мбаппе

Источник: sport.es

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