Тренер сборной Австрии: "Мы сделаем все, чтобы выйти из группы с Украиной и Нидерландами"

Франко Фода не теряет оптимизма и считает, что все решат мелкие детали

Куман, Шевченко, Фода - компания из группы С / Фото: UEFA.com

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После вчерашней жеребьевки финального этапа чемпионата Европы 2020 года тренеры национальных сборных делились с прессой впечатлениями от ее результатов. В том числе сказал свое мнение и немецкий наставник австрийской команды Франко Фода, которая будет соперником украинцев на полях Нидерландов и Румынии.

Комментарием и улыбкой он поделился с YouTube-каналом Австрийского футбольного союза:

"Еще накануне жеребьевки я говорил, что мы готовы играть против любого противника, который нам попадется. У нас очень сильная группа. Голландия, или же Нидерланды, – абсолютный топ-фаворит. Украина прошла отбор без поражений, оставив позади себя Португалию и Сербию. Но мы будем настраиваться на каждый конкретный матч, чтобы в нем преуспеть. Думаю, на Евро все решат мелкие детали, и мы сделаем все возможное, чтобы выйти из группы".

Также наставник австрийцев порадовался за фанов: "Считаю, для болельщиков такой формат Евро-2020 хорош. Нашим фанам не будем сложно переехать: один раз мы сыграем в Амстердаме, дважды – в Бухаресте. Сборная же, думаю, будет базироваться в Вене".

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