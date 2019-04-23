Тренер сборной Эквадора обвинен в сексуальных домогательствах
Специалист просил футболистку прислать ему обнаженные фотографии
Тренера женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло и два члена его штаба отстранены от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, информирует La Republica.
Жалоба в прокуратуру поступила от одной футболистки сборной, ее имя не называется. По словам девушки, Пескаро просил прислать ему обнаженные фотографии, а также предлагал ей пойти в его комнату после тренировки.
Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд.
Эквадорская федерация футбола (FEF) инициировала расследование, которым займутся компетентные органы.
Напомним, что в прошлом году перед чемпионатом мира главный тренер сборной Хорхе Сампаоли был обвинен в сексуальных домогательствах к женщине-повару национальной команды. Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия в курсе данной ситуации и дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание о скандальном инциденте.
Сампаоли дали возможность выступить со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. А по окончании турнира специалист подал в отставку.
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