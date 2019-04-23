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Тренер сборной Эквадора обвинен в сексуальных домогательствах

Сегодня, 11:49

Специалист просил футболистку прислать ему обнаженные фотографии

Пескароло будет защищать свою честь в суде. Фото ultimahoraec.com
Пескароло будет защищать свою честь в суде. Фото ultimahoraec.com.

Тренера женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло и два члена его штаба отстранены от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, информирует La Republica.

Жалоба в прокуратуру поступила от одной футболистки сборной, ее имя не называется. По словам девушки, Пескаро просил прислать ему обнаженные фотографии, а также предлагал ей пойти в его комнату после тренировки.

Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд.

Эквадорская федерация футбола (FEF) инициировала расследование, которым займутся компетентные органы.

Напомним, что в прошлом году перед чемпионатом мира главный тренер сборной Хорхе Сампаоли был обвинен в сексуальных домогательствах к женщине-повару национальной команды. Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия в курсе данной ситуации и дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание о скандальном инциденте.

Сампаоли дали возможность выступить со сборной Аргентины на чемпионате мира-2018. А по окончании турнира специалист подал в отставку.

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Тег тренер, футбол, сборная Эквадора

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СЭ

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