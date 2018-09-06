Тренер сборной Хорватии извинился перед Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич извинился перед форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду за слова об эгоизме португальца. Ранее наставник остался недоволен тем, что форвард не пришел на церемонию вручения наград УЕФА, где игроком года выбрали его бывшего одноклубника Луку Модрича.

"Я сожалею об этом. Это была часть моего ответа на вопрос о том, почему Роналду не приехал на церемонию вручения наград УЕФА, реакция на негативные высказывания о Модриче. Так что я сказал, что это было эгоистично со стороны Криштиану, и я не люблю таких игроков. В этих словах нет ничего личного или отрицательного. Возможно, они просто были неправильно поданы.

В голосовании за награду ФИФА The Best я выбрал Модрича, а Роналду поставил на второе место. Лука заслужил приз. Он стал лучшим игроком ЧМ-2018, выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", серебро чемпионата мира. Никто не выиграл столько всего в этом году. Роналду – один из лучших игроков в истории, но Модрич был лучше в этом году", – цитирует Далича интернет-портал Goal.

Напомним, Модрич, помимо приза лучшему футболисту Европы по версии УЕФА, был назван лучшим полузащитником прошлого сезона. На ЧМ-2018 хавбек был признан лучшим игроком турнира, несмотря на то, что Хорватия в финале проиграла Франции (2:4).