Тренер сборной России высказался о победе Украины на чемпионате мира

Станислав Черчесов считает, что украинская команда смогла реализовать свой потенциал

Станислав Черчесов. Фото: AFP

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу сборной Украины на чемпионате мира среди сборных не старше 20 лет. В финале украинцы обыграли сверстников из Кореи (3:1). Черчесов ответил на вопрос о том, почему российские юноши даже не выходят на такие турниры?

"Работаем, чтобы это исправить. У каждой страны свои победы, а стабильно выигрывают только немцы и испанцы... Этот ЧМ полностью я не смотрел, но у Украины хорошая молодежь собралась, которая смогла реализовать свой потенциал", – заявил Черчесов.

Как мы сообщали ранее, по ходу молодежного чемпионата мира на всех матчах на стадионах Польши за Александра Петракова болела его дочка Вика. По окончании турнира она запостила трогательное обращение к своему отцу в Facebook: "Я имела честь быть на этом празднике футбола с вашего первого поединка и до финала! Болеть и верить в вас на протяжении всего пути! И теперь о главном. Папа, я горжусь тобой! Ты невероятный человек! Ты лучший Папа на планете земля! Люблю тебя безумно! Вы сделали то, что казалось невозможным!"

Также сообщалось, что забивной защитник сборной Украины U20 Денис Попов сделал неожиданное признание. "Я мог помешать Украине выиграть чемпионат мира", – сказал динамовец, которого сравнивают с Серхио Рамосом.

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