Тренер сборной Сербии: Во Львове видим гостеприимство на каждом шагу

Младен Крстаич ждет сложный матч с украинцами в отборе на Евро-2020

Младен Крстаич. Фото: ФФУ

Накануне отборочного поединка на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии, который пройдет в пятницу, 7 июня, во Львове главный тренер гостей Младен Крстаич дал предматчевую пресс-конференцию.

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Тренер завил, что проанализировал действия соперника, но основных изменений тактических не будет относительно нападения и обороны, игроки отлично готовились и надеются на хороший результат. Дилеммы относительно выбора основного состава команды, нет, Крстаич задолго до матча знал имена игроков, которые выйдут в старте.

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"Нас ожидает очень сложный матч, потому что сборная Украины хорошо стартовала и является сильным соперником, у нас есть богатый опыт в прошлом, в команде хорошая атмосфера, все 25 игроков в хорошей форме", – говорит тренер сборной Сербии Младен Крстаич.



На вопрос, как скажется отсутствие травмированного Жуниора Мораеса на игре сборной Украины, тренер Сербии ответил следующее: "Мораес качественный игрок, но сборная Украины сильная команда и может показать качественную игру, не зависящую от присутствия этого футболиста".



Игроки сборной Сербии во Львове видят гостеприимство на каждом шагу. Хотя, возможно, из-за того, что фанаты читали о политической ситуации в Украине и просьбе не приезжать группами, большой поддержки от своих болельщиков сербы не ждут.

Напомним, что сегодня в Лиге наций будет сыгран второй полуфинал: онлайн матча Голландия – Англия.

А вчера первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

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