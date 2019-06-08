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Тренер сборной Сербии: "Всю ответственность за игру я беру на себя"

8 июня, 09:42

Младен Крстаич считает, что решающими в матче стали два подряд мяча Цыганкова

Младен Крстаич
Младен Крстаич. Фото: AFP

После отборочного поединка на Евро-2020 между национальными сборными Украины и Сербии, который закончился победой Украины со счетом 5:0, главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич дал послематчевую пресс-конференцию. Напомним, наша команда разгромила соперника благодаря дублям Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, еще один мяч на счету Романа Яремчука.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

"Я, как тренер, недоволен результатом, начало матча растянулось, далее мы пропустили два глупых гола. Я попробовал переформатировать композицию, но ничего не вышло. Мне не нравится результат, но что делать?! Жизнь продолжается, нам нужно быстрее подготовить игроков к матчу с Литвой, который состоится без публики. Украина была лучшим соперником, всю ответственность за игру я беру на себя", – говорит Младен Крстаич.

По словам тренера, сложно принимать поражение, Украина была сильнее. Два гола сначала были решающими для этого матча, уверен Младен Крстаич.

Добавим, что сборная Украины нанесла Сербии самое крупное поражение в истории. Подопечные Андрея Шевченко забили соперникам пять мячей.

Сборная Украины выступает в группе B вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Напомним, ранее сине-желтые сыграли вничью со сборной Португалии и одержали победу над командой Люксембурга. Уже в понедельник, 10 июня, наша сборная сразится с Люксембургом. Поединок пройдет также на стадионе "Арена Львов".

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020, Младен Крстаич

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Источник:

телеканал "Украина"

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