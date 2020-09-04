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Тренер сборной Швейцарии: "Украина продемонстрировала, почему у нее такие блестящие результаты"

4 сентября, 08:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Петкович остался доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович остался доволен игрой своей команды в проигранном матче Украине в Лиге наций. Также он похвалил игру соперника. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.

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"Хочу поздравить сборную Украины с победой. Впрочем, я очень доволен игрой своей команды. Особенно в первом тайме. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и сумели отыграться еще до перерыва.

Но какая-то поспешность у ворот соперника помешала нам развить успех. Сборная Украины наглядно продемонстрировала сегодня, почему у нее в последнее время такие блестящие результаты", – цитирует Петковича официальный сайт УАФ.

Ранее победу сборной Украины прокомментировал Андрей Шевченко. Наставник украинской сборной похвалил дебютантов и заявил, что все его решения себя оправдали.

Смотрите обзор матча Украина – Швейцария в стартовом матче Лиги наций:

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Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций Владимир Петкович

Источник: Сегодня|Спорт

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