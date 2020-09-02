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Тренер сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Украиной во Львове

2 сентября, 00:19

Елена Павлова Елена Павлова

У специалиста нет никаких симптомов болезни, но он находится в изоляции

Тренерский штаб сборной Швейцарии потерял одного из своих специалистов перед матчем стартового тура Лиги наций против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации футбола Швейцарии. Ранее мы рассказывали, что Украина прилетела во Львов на Лигу наций без защитника "Динамо", а завтра не выйдет даже из отеля.

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Положительный тест на коронавирус сдал тренер вратарей Патрик Фолетти. В понедельник по дороге в гостиницу Фолетти узнал по телефону, что в непосредственной близости от него был подозрительный случай. После прибытия в отель специалист был немедленно изолирован и проверен медицинским персоналом национальной команды. Отмечается, что с самого начала у Патрика не было контакта ни с остальной частью делегации, ни с игроками сборной.

Сборная Швейцарии/Фото football.ch

Сборная Швейцарии/Фото football.ch

У Фолетти нет никаких симптомов болезни, но он остается в изоляции. Положительных тестов на COVID-19 у других членов швейцарской делегации не выявлено. И после консультации с кантональными органами здравоохранения было принято решение, что для национальной сборной нет никаких дополнительных ограничений.

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Напомним, что встреча Украина – Швейцария пройдет 3 сентября во Львове. Это будет первый поединок "сине-желтых" в новом сезоне Лиги наций. Ранее мы сообщали, что сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо".

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