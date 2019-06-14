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Тренер сборной Украины – о финале молодежного ЧМ: "Это будет самый важный матч в моей жизни"

14 июня, 19:46

Украинский наставник считает, что завтра не будет много забитых голов – будут играть две тактически подготовленные команды

Александр Петраков
Александр Петраков. Фото: ФФУ

15 июня сборная Украины U-20 в финальном поединке чемпионата мира в Польше встретится с командой Южной Кореи. За день до встречи наставник сине-желтых Александр Петраков принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции. Напомним, финальный матч ЧМ-2019 будет показан в прямом эфире на украинским ТВ, список, где смотреть матч Украина – Южная Корея, есть на нашем сайте.

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

- Как, на ваш взгляд, завтра будет складываться ситуация на поле?

- Откровенно говоря, я не знаю, что завтра будет происходить на поле. То, что мы отдадим все силы борьбе, – это сто процентов, а как сложится ситуация в матче, говорить не возьмусь.

- С Южной Кореей вы играли на сборах в марте. Сейчас и тогда – это две разные команды?

- Я не придаю особого значения контрольным поединкам. Это было в марте, а у нас пока июнь.

- Кто, по вашему мнению, является фаворитом завтрашнего матча, и вам известно о сборной Южной Кореи?

- Определить фаворита я не возьмусь, ведь это финал чемпионата мира. Могу сказать только, что Южная Корея – это очень дисциплинированная команда, хорошо подготовленная, как физически, так и тактически. Эта команда заслужила право играть в финале мирового первенства.

- А какие, на ваш взгляд, сильные стороны сборной Украины?

- Я уже неоднократно говорил, что, в первую очередь, мы сильные командой. У нас нет суперзвезд, мы команда дисциплинированная, дружная. В этом, наверное, наш секрет. А о каких-то особые качества, видимо, должны говорить вы, журналисты. Это ваше право.

- Вы уже пять лет работаете с этой сборной. Много игроков изменилось за это время? 

- Это эволюция, и это долго подсчитывать. Вот, например, сидит рядом со мной на пресс-конференции Валерий Бондарь. Он пришел со мной в команду пять лет назад. Кто-то выбывает, появляются новые ребята. Всегда так: начинаешь тренировать ребят одного возраста, например, 1999 года. Затем добавляются исполнители 2000 года, в 2001-го. Меня только тренеры могут понять, что такое пять лет вести команду. И вот завтра я с ними распрощаюсь. Это для меня будет очень сложный момент.

- Какими будут тактика и состав Украины на завтрашний матч?

- У нас есть такая поговорка: возможно, вам еще и ключи от квартиры, где деньги лежат, отдать?

- На какой матч завтра вы надеетесь? Это будет открытый или закрытый футбол? И как сильно вы хотите выиграть этот турнир?

- Та, что это будет самый важный матч в моей жизни, я могу сказать однозначно! Думаю, для моих футболистов это также важнейший матч в жизни. А как он сложится? Не думаю, что это будет открытая игра. Я думаю, будет дисциплинированная игра двух тактически подготовленных команд. Повторюсь еще раз: и Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. 5:5, 6:6 вряд ли будет.

- Какое настроение в Украине накануне поединка, и приедут ли вас поддержать болельщики, ведь граница рядом? И как вас принимали в Польше?

- Я готовлю команду и занимаюсь исключительно этим вопросом. Думаю, что люди приедут поддержать нас. Те, кто любит футбол. Откровенно скажу: да, как нас принимали в Польше – это очень приятно. Люди к нам очень хорошо относятся, желают удачи. Всюду, где мы появлялись, к нам было очень доброжелательное отношение. Большое спасибо всем полякам за такой теплый прием!

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков

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Источник:

ФФУ

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