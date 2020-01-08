Тренер сборной Украины выразил соболезнование в связи с крушением самолета в Иране

Ассистент Андрея Шевченко молится за жертв трагедии в Иране

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

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Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Андреа Мальдера выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета, совершавшего рейс из Тегерана в Киев. Напомним, что самолет упал вскоре после взлета. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

"Я с вами и молюсь за жертв трагедии самолета PS 752, разбившегося в Иране", – написал итальянец на своей странице в Instagram.

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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент. Среди пассажиров было два украинца, остальные – граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана.

Flightradar Tracker/Reuters

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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