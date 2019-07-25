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Тренер "Шахтера": "Динамо" очень опасно, поэтому не следует фокусироваться на одном игроке

25 июля, 14:11

Луиш Каштру рассказал о матче за Суперкубок Украины с "Динамо"

Луиш Каштру
Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 28 июля, в 21:00 на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Мы проведем текстовый онлайн встречи с яркими фото со стадиона. Перед матчем своими впечатлениями о сопернике поделился главный тренер "Шахтера" – Луиш Каштру.

"Динамо" – "Шахтер": смотрите онлайн матча за Суперкубок Украины на нашем сайте.

– Если будет играть Вербич, то к нему мы должны быть очень внимательны. Собственно, как и ко всему коллективу, потому что главное в футболе – не индивидуальности, а именно динамика. Мы должны уважать "Динамо", учитывая, как многого они добились и каким соперником являются для "Шахтера". Эта команда обычно старается перевести своего оппонента на один из флангов, затем сменить его и провести атаку. В последней трети поля часто идут подачи в штрафную, что заставляет нашу линию обороны садиться, в связи с чем в этой зоне много футболистов. "Динамо" очень опасно, поэтому ни в коем случае не следует фокусироваться на одном игроке. Будет максимальное внимание ко всей команде.

Это правда у меня появилась страничка в Instagram. Я долго держался. Еще в предыдущих клубах мне предлагали зарегистрироваться в Instagram для коммуникации с болельщиками. В Португалии я связывался с ними через прессу. Там есть три ежедневных спортивных газеты, и мы старались общаться с людьми таким способом. Здесь такого нет – приходится делать это с помощью социальных сетей. Буду ближе к болельщикам посредством Instagram. Но хочу быть к ним еще ближе благодаря радости, которую наша команда сможет им дарить в каждый момент игры. Важно понимать, что сегодня футбол значит в мире. Это самый популярный, самый видимый спорт, причем он и дальше растет. Мы понимаем, что должны связываться со всеми, кто любит футбол, в корректной форме и с максимальным уважением. Воспользуюсь Instagram, чтобы рассказать немного больше о себе.

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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