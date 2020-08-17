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Тренер "Шахтера" – о полуфинале с "Интером": "Мы играем этот матч для всей Украины"

17 августа, 15:40

Олег Люлька Олег Люлька

Луиш Каштру уверяет, что его команда не чувствует себя неполноценной на фоне итальянского гранда

Перед полуфинальным матчем Лиги Европы против "Интера" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал интервью, в котором назвал предстоящий в понедельник поединок самым важным в своей карьере, а также заявил, что в этом противостоянии "Шахтер" будет играть для всей Украины. Начало матча в Дюссельдорфе – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Интер" – "Шахтер" доступна на нашем сайте, также игру в прямом эфире покажет сервис OLL.TV.

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"Интер" – "Шахтер": где смотреть полуфинал Лиги Европы

"Самый ли это важный матч в моей тренерской карьере? Да, хотя, когда я был в "Порту", мы играли против "Севильи" в решающих стадиях Лиги Европы. Но в целом, да, это самая важная игра в моей карьере, – цитирует Луиша Каштру испанское издание Marca. – Я считаю, что мы, тренеры, должны строить свой путь. Я проработал в "Порту" десять лет, семь лет был техническим директором, а затем три года как тренер. Когда я уезжал из "Порту", я сказал своему ассистенту, что хочу действовать быстро. Моя цель – попасть в Лигу чемпионов через три или четыре года. Так и случилось"

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Reuters

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О тренере "Интера" Антонио Конте

"Команды Конте всегда очень хорошо организованы и сбалансированы как в атаке, так и в защите. "Интер" хорошо себя проявляет после перерыва, связанного с пандемией коронавируса"

О том, что "Интер" – фаворит

"Это ни положительно, ни отрицательно. Игра – на поле, а не в режиме ставок. Мир футбола создан для того, чтобы быть бизнесом, поэтому футбол – это бизнес. Для нас важны противники и мы сами. Если другие думают, что "Интер" – фаворит, ну ладно, пускай"

О том, что "Шахтер" "исторически слабее" других полуфиналистов

"Мы никогда не чувствуем себя неполноценными. Мы сыграли 11 матчей в еврокубках, между Лигой чемпионов и Лигой Европы, а дома проиграли всего две игры – "Манчестер Сити" и "Аталанте". Вдали от дома мы не проиграли ни одного матча. Я даю своим игрокам большую свободу, когда вижу, что они полностью понимают игру и доминируют в ней. Наша цель как команды – сделать счастливыми тех, кто нас видит"

О том, как остановить Ромелу Лукаку

"Мы должны выработать идеальную стратегию, это задача для всей команды, а не для одного игрока. Мы должны остановить не Лукаку, а "Интер", за который играет Лукаку"

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

О бразильцах "Шахтера"

"Шахтер" покупает бразильцев, и это дает свои плоды. Креативность бразильцев и дисциплинированность украинцев – очень интересный микс, который приносит хорошие результаты"

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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О том, что "Шахтер" не может играть в Донецке

"Это наша самая большая трудность. Мы представляем не только Донецк, но, я думаю, и всю Украину", – резюмировал перед полуфиналом Лиги Европы с "Интером" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, в финале Лиги Европы, который состоится 21 августа в Кельне, победителя пары "Интер" – "Шахтер" уже поджидает испанская "Севилья", накануне обыгравшая английский "МЮ" 2:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Интер Италия Луиш Каштру

Источник: Football.ua

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