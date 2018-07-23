Тренер соперника "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов недоволен жеребьевкой

23 Июля 2018, 18:06

Индржих Трпишовский хотел сыграть с более слабым соперником

Индржих Трпишовский. Фото slavia.cz
Индржих Трпишовский. Фото slavia.cz

По итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с пражской "Славией", что не порадовало тренера чешской команды Индржиха Трпишовского. Матчи этой стадии пройдут 7/8 августа и 14 августа. Киевляне первый матч проведут в гостях.

"Я не в восторге от того, что нужно играть против "Динамо". Лучше бы мы сыграли с "Аяксом" или "Базелем". С другой стороны, хорошо, что не попалась "Бенфика". Ее считаю сильнейшим из возможных соперников".

"У "Динамо" хороший состав, много украинских футболистов, а также качественных легионеров вроде Йосипа Пиварича, который со своей сборной дошел до финала чемпионата мира", – отметил Трпишовский в комментарии официальному сайту "Славии".

Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ уже прокомментировал наставник "Динамо" Александр Хацкевич: "Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника".

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага

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Источник:

sport.ua

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