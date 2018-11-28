Тренер соперников "Динамо" готов в трусах пробежаться по городу

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян во время пресс-конференции в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с киевским "Динамо" согласился на предложение журналиста пробежать с ним в трусах по столице Казахстана в том случае, если местный клуб одержит победу в турнире.

"Загадывайте любое ваше желание. Пробежать с вами в трусах по Астане, если выиграем в финале Лиге Европы? Договорились", – цитирует Бабаяна Sports.kz.

После четырех туров "Астана" лидирует в турнирной таблице группы К с 8 очками в активе, опережая по дополнительным показателям киевское "Динамо", которое располагается на втором месте. На третьей строчке находится "Ренн" (3 очка), на четвертой – "Яблонец" (2).

Матч "Астана" – "Динамо" К пройдет на стадионе "Астана-Арена" 29 ноября. Накануне встречи наставник киевлян Александр Хацкевич заявил: "Чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра".

Напомним, что из-за военного положения в Украине УЕФА перенес матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев.