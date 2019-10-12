Тренер, сотворивший сенсацию в Англии, возглавил аутсайдера из Италии

Раньери вновь вернулся к работе в Серии А

Клаудио Раньери / Фото: AFP

Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил "Сампдорию", об этом сообщает официальный сайт клуба. Наставник подписал контракт до 30 июня 2021 года. Ранее мы писали, что "Милан" назначил новым главным тренером звезду "Ювентуса", контракт подписан на два года.

Последним клубом тренера была "Рома", с которой итальянский наставник финишировал на шестом месте в чемпионате Италии.

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Отметим, что Клаудио Раньери известен тем, что сенсационно выиграл чемпионат Англии вместе с "Лестером" в сезоне 2015/16.

Ранее "Сампдория" после неудачного старта сезона уволила с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо спустя пять месяцев после назначения.

На данный момент "Сампдория" занимает последнее место в чемпионате Италии. Дебютировать Клаудио Раньери сможет уже 20 октября, матчем против своей бывшей команды – "Ромы".

Кстати, ранее мы писали, что Хацкевич снова может возглавить "Динамо": источник озвучил неожиданную информацию. Белорусский тренер вошел в список кандидатов на должность главного тренера москвичей.

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