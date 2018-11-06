Тренер "Тоттенхэма" отказался от фантастического предложения "Реала"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался возглавить мадридский "Реал" за 15 млн фунтов в год. Об этом пишет The Sun. По данным издания, о своем решении аргентинский специалист уже сообщил президенту "Тоттенхэма" Дэниэлу Леви, в чьем клубе он останется минимум до конца сезона.

Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Англии. В мае его контракт с клубом был продлен до 2023 года. В нынешнем сезоне по итогам 11 туров премьер-лиги лондонский клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице, уступая "Манчестер Сити" на пять очков.

29 октября "Реал" объявил об отставке Хулена Лопетеги с поста главного наставника команды. Временно клуб возглавил Сантьяго Солари.

Добавим, что в СМИ появился еще один кандидат на замену Хулену Лопетеги. Как сообщает испанское издание AS, в шорт-лист претендентов на пост главного тренера "Реала" входит Леонарду Жардим. 44-летний португалец в начале сезона был уволен из "Монако".