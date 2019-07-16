Тренер "Тоттенхэма" подписал контракт с собственным сыном

Для Маурицио Почеттино – это первый профессиональный контракт в карьере

Маурицио и Маурисио на подписании контракта. Фото: Instagram

Маурицио Почеттино, сын главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, подписал первый профессиональный контракт с клубом. 18-летний игрок будет выступать за молодежную команду "Тоттенхэма" U-23. В прошлом сезоне Почеттино-младший выступал за U-18, где забил 4 гола в 23 встречах.

Маурицио родился в Барселоне. У него есть испанское и аргентинское гражданство. Он выступает на позиции правого вингера, однако может сыграть и слева, и в центре нападения.

В завершившемся сезоне "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2. В чемпионате Англии команда финишировала на четвертой позиции и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона 2019/20.

Ранее "Тоттенхэм" оформил первый переход за 517 дней. Лондонцы объявили о подписании контракта с полузащитником Джеком Кларком, купленным у "Лидса" за 10 миллионов фунтов. Контракт 18-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2023 года. Однако ближайший сезон он проведет в своей бывшей команде – на правах аренды.

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