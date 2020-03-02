Тренер уже не хочет убивать Малиновского: "Он провел идеальный матч против "Лечче"

После мощной критики украинский легионер "Аталанты" дождался от своего наставника и похвалы

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини похвалил украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского после воскресной победы над "Лечче", добытой со счетом 7:2. Напомним, выйдя на замену, Малиновский добил команду Шахова голом, забитым ударом из-за пределов штрафной площадки.

"Малиновский и Муриэль, забившие после выхода на замену, были хороши. Благодаря наличию подобного рода футболистов я могу спокойно убрать с игры таких исполнителей, как Иличич и Гомес, и выпустить других, которые горят желанием показать, что тоже на многое способны. Они сыграли идеально, таков наш менталитет", – заявил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини

Смотрите гол Малиновского в ворота "Лечче"

"Такие матчи безусловно укрепляют нашу уверенность в своих силах. Итоговый счет может создать иллюзию, что поединок с "Лечче" был для нас легкой прогулкой. Но это отнюдь не так. Не забывайте, на этом поле "Лечче" сыграл вничью с такими командами, как "Интер" и "Ювентус", – добавил Джан Пьеро Гасперини, команда которого занимает четвертое, лигочемпионовское, место в турнирной таблице Серии А, опережая на три очка "Рому" Паулу Фонсеки и имея при этом еще игру в запасе. В тренде Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Обзор матча "Лечче" – "Аталанта" (2:7)

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Напомним, после одного из предыдущих матчей, в котором "Аталанта" сыграла вничью с "Интером", тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини заявил, что хотел убить Малиновского. "Руслан – сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок", – негодовал коуч "Аталанты".

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