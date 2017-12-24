Тренер "Валенсии" случайно убил дикого кабана

Марселино Тораль насмерть сбил кабана на своем автомобиле, специалисту оказали помощь в больнице

Главный тренер испанского футбольного клуба "Валенсия" Марселино Гарсия Тораль на своем автомобиле насмерть сбил дикого кабана.

Тренер направлялся в Астурию на рождественские праздники. В результате столкновения жена и мать Тораля, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести, которые не угрожают жизни пострадавших. Самому Торалю также была оказана медицинская помощь в больнице города Логроньо.

"Валенсия" на своем официальном сайте подтвердила, что Тораль попал в аварию, сбив кабана на дороге.

После 17 матчей "Валенсия" с 34 очками занимает третье место в чемпионате Испании, отставая на 11 баллов от лидирующей "Барселоны".

В 17 туре чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле уступила "Вильярреалу" с минимальным счетом 0:1.

Ранее в декабре "Валенсия" в большинстве потерпела первое поражение в сезоне. Шедшие на втором месте в Примере футболисты тогда проиграли "середняку" из Хетафе.